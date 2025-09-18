Vlahovic la Juventus si aggrappa ancora al suo numero 9

Alla fine, quando la Juventus ha bisogno di una scossa, c'è sempre lui. Dusan Vlahovic continua a essere l'uomo che cambia le partite, l'attaccante capace di far sorridere Igor Tudor e trascinare la squadra nei momenti più delicati. In campionato i bianconeri hanno centrato tre vittorie su tre, mentre in Champions hanno vissuto la folle notte del 4-4 contro il Borussia Dortmund, con due reti arrivate nel recupero. In entrambi i casi, il filo conduttore resta lo stesso: il numero 9 serbo è decisivo ogni volta che mette piede in campo. Tra mercato e gol pesanti. La scorsa estate il futuro di Vlahovic sembrava scritto: con il contratto in scadenza a giugno, la società aveva investito su Openda e Jonathan David, valutando la possibilità di una cessione per non perderlo a zero.

