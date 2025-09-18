Vlahovic Juventus, clamoroso da Torino: il centravanti serbo non chiude le porte al rinnovo, è disposto a riparlarne con il club! Tutti i dettagli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus resta uno dei temi più caldi del mercato bianconero, soprattutto in chiave rinnovo contrattuale. Nonostante il centravanti serbo possa lasciare Torino a parametro zero al termine della stagione, il giocatore si è detto disposto a parlare ancora con la Juve e a valutare eventuali proposte per prolungare il contratto. Tuttavia, il rinnovo non appare affatto scontato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, clamoroso da Torino: il serbo non chiude le porte al rinnovo, è disposto a riparlarne con il club! Il nuovo scenario