Vlahovic Juve Sabatini lo esalta | È un giocatore assolutamente ritrovato Poi elogia anche Kelly con queste parole

Vlahovic Juve, Sabatini esalta l’attaccante bianconero dopo il match contro il Borussia Dortmund. Il rocambolesco 4-4 di Champions League tra Juventus e Borussia Dortmund ha generato un’ondata di commenti e analisi, e tra queste spicca quella di Sandro Sabatini. Sul suo canale YouTube, il giornalista ha espresso un’analisi ricca di enfasi e ammirazione per lo spirito dimostrato dalla squadra bianconera. Secondo Sabatini, lo slogan “Fino alla fine”, tanto amato dai tifosi juventini, non è mai stato così aderente alla realtà come in questo caso, riflettendo perfettamente l’atteggiamento di una squadra che non si arrende mai. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, Sabatini lo esalta: «È un giocatore assolutamente ritrovato». Poi elogia anche Kelly con queste parole

Juve con Yildiz e Vlahovic: ok, la coppia è giusta #juve #juventus #yildiz #vlahovic

Vlahovic, il futuro è (ancora) lontano dalla Juventus: ecco dove può andare

Napoli-Juventus, Sabatini polemico: 15 minuti in campo, zero palloni toccati. Uno scenario tristissimo; Sabatini su Adzic: «È un arcobaleno che illumina»; Gazzetta - Sorpresona Vlahovic.

Sabatini: “Mi incuriosisce molto vedere Vlahovic e David insieme ma credo che…” - Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha spiegato che lo incuriosirebbe molto vedere una coppa d'attacco della Juventus formata da Jonathan David e Dusan Vlahovic. Lo riporta tuttojuve.com

Calcio: Juve tanto carattere, ma troppi gol subiti - Anche perché in entrambi i casi sono state rimonte effettuate e non subite, oltre ad avere realizzato ben tre gol su otto dal 90' in avanti, tra il match- Lo riporta ansa.it