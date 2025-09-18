Vlahovic Juve rivelazione a sorpresa sul centravanti serbo | Non potrà rimanere a Torino per questi due motivi! L’aneddoto

Vlahovic Juve, rivelazione a sorpresa sul centravanti: «Non potrà rimanere a Torino per questi due motivi»! L’aneddoto sul futuro dell’ex Fiorentina. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è ormai segnato: l’attaccante serbo lascerà il club a parametro zero al termine della stagione. Nonostante le prestazioni eccellenti e i gol messi a segno nelle prime giornate, la società bianconera non può permettersi di offrirgli un ingaggio da 12 milioni di euro annui. La ragione è legata a due motivi principali, entrambi cruciali per il club. Il primo riguarda l’equilibrio dei conti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, rivelazione a sorpresa sul centravanti serbo: «Non potrà rimanere a Torino per questi due motivi»! L’aneddoto

