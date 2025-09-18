Vlahovic Juve | destino segnato per il numero 9? Il retroscena sulla mancata partenza estiva la posizione per il rinnovo e cosa accadrà nei prossimi mesi

Vlahovic Juve: la rivelazione sulla mancata partenza estiva, la posizione per il rinnovo e cosa succederà nei prossimi mesi per il futuro del serbo. Se dal punto di vista tecnico Dusan Vlahovic è considerato da Igor Tudor il « centravanti ideale», la realtà economica del club ha già scritto un futuro diverso. Come analizzato dal giornalista Giovanni Albanese su Gazzetta.it, il rapporto tra l’attaccante serbo e i bianconeri è destinato a concludersi, con una separazione a parametro zero che si profila all’orizzonte. La stima di Tudor non basta. Nonostante la grande stima del suo allenatore, la visione tecnica non cambierà l’indirizzo del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve: destino segnato per il numero 9? Il retroscena sulla mancata partenza estiva, la posizione per il rinnovo e cosa accadrà nei prossimi mesi

