Vlahovic Inter i nerazzurri potrebbero pensarci come soluzione a parametro zero? Cosa c’è di vero dopo le voci di queste ultime settimane

Vlahovic Inter, i nerazzurri potrebbero pensarci come soluzione a parametro zero? Ecco cosa c’è di vero dopo le ultime voci di queste settimane. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei temi più caldi del calcio europeo e potrebbe interessare anche l’Inter nella prossima finestra estiva. In caso di addio a parametro zero dalla Juventus, i nerazzurri potrebbero valutare seriamente l’ipotesi di assicurarsi il centravanti serbo, considerando il valore tecnico e l’esperienza accumulata dal giocatore negli ultimi anni. Tuttavia, l’ Inter non sarebbe l’unico club a monitorare la situazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

