Vlahovic Inter aumentano la speranze per il colpo a zero in estate | una pretendente è pronta a defilarsi!

Le ultime sull’attaccante della Juve. Il futuro di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, si arricchisce di un nuovo, prestigioso pretendente: il Barcellona. Tuttavia, come rivelato da Sky Sports UK, l’attaccante serbo rappresenta al momento solo il “piano B” per il club catalano, il cui obiettivo principale per il reparto offensivo resta Erling Haaland, bomber del Manchester City. Il Barcellona sta già pianificando il futuro del proprio attacco, con l’intento di trovare un erede di Robert Lewandowski, e il grande sogno rimane l’acquisto di Haaland. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vlahovic Inter, aumentano la speranze per il colpo a zero in estate: una pretendente è pronta a defilarsi!

Vlahovic Inter, aumentano la speranze per il colpo a zero.

