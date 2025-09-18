Vlahovic i gol non cambiano il futuro e il rinnovo non è un' opzione Chi può permetterselo?

In estate avrebbe lasciato Torino solo per poche destinazioni, da gennaio si potrà accordare con un altro club e andarsene a zero ma solo in pochi possono accogliere in rosa un 9 col suo stipendio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vlahovic, i gol non cambiano il futuro e il rinnovo non è un'opzione. Chi può permetterselo?

In questa notizia si parla di: vlahovic - cambiano

Vlahovic Juventus, i due goal al Mondiale per Club non cambiano la storia. Si va verso l’addio! Per quel giornalista c’è solo un club, ma a determinate condizioni

Vlahovic sempre nella lista del Milan ma i piani dei rossoneri cambiano tutto! La Juve non cambia idea: le ultimissime novità

Ultimissime Juve LIVE: settimana decisiva per Vlahovic, novità su Kolo Muani! Cambiano le gerarchie con O’Riley

CAMBIANO LE STRATEGIE IN ATTACCO. SU VLAHOVIC SI ALLUNGA UNA NUOVA OMBRA... https://youtu.be/WFjR4__HWP8?si=8k_YvrukH74-uxt1… via @YouTube - X Vai su X

#FinoAllaFine #Yildiz #Vlahovic #Kelly #JuventusBorussiaDortmund #ChampionsLeague - facebook.com Vai su Facebook

Vlahovic, i gol non cambiano il futuro e il rinnovo non è un'opzione. Chi può permetterselo?; Juve, lo strano caso di Vlahovic: da indesiderato a salvatore, cosa cambia per il futuro; Juve-Vlahovic, meglio tardi che mai: tutti i segreti dietro la rinascita. E sul futuro....

Vlahovic-Juve, rinnovo o addio: non ci sono più dubbi - Il futuro di Dusan Vlahovic al centro dei pensieri del popolo bianconero: svolta dopo il pari contro il Borussia. Secondo calciomercato.it

Vlahovic Juve, c’è grande soddisfazione da parte dello staff per l’atteggiamento del bomber: è ancora possibile il rinnovo? Tutti i dettagli - Vlahovic Juve, c’è grande soddisfazione da parte dello staff dopo l’inizio del serbo: gli aggiornamenti sul suo futuro L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fornito un’importante analisi sulla situa ... Si legge su juventusnews24.com