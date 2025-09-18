Vladimir Putin | oltre 700mila militari russi dispiegati in Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che sono “oltre 700mila” i soldati di Mosca attualmente schierati sulla linea del fronte in Ucraina, Paese invaso dalle truppe del Cremlino a partire dal febbraio 2022. Lo riferisce l’agenzia Afp. L’annuncio, che conferma il massiccio impiego di forze russe nel conflitto, arriva mentre la guerra continua a segnare il destino della regione e a pesare sugli equilibri internazionali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vladimir Putin: oltre 700mila militari russi dispiegati in Ucraina

