Vladimir Putin | oltre 700 mila militari russi dispiegati in Ucraina
Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che sono “oltre 700 mila” i soldati di Mosca attualmente schierati sulla linea del fronte in Ucraina, Paese invaso dalle truppe del Cremlino a partire dal febbraio 2022. Lo riferisce l’agenzia Afp. L’annuncio, che conferma il massiccio impiego di forze russe nel conflitto, arriva mentre la guerra continua a segnare il destino della regione e a pesare sugli equilibri internazionali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: vladimir - putin
Trump: “Vladimir, ci vediamo presto”. E Putin lo invita a Mosca
Vertice Donald Trump-Vladimir Putin trasmesso in prime time: la grande attenzione dell’informazione Mediaset premiata dagli ascolti
Ma perché fidarsi di Vladimir Putin?
UCRAINA | Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che sono "oltre 700.000" i militari russi dispiegati "sulla linea del fronte" nell'Ucraina invasa dalle truppe del Cremlino. #ANSA - X Vai su X
*Xi Jinping in Russia per il 16° incontro dei leader BRICS!* Dal 22 al 24 ottobre, su invito del presidente Vladimir Putin, il presidente cinese parteciperà all'incontro a Kazan. #BRICS2024 - facebook.com Vai su Facebook
Putin, ‘oltre 700’000 soldati russi al fronte in Ucraina’; Putin, ‘oltre 700’000 soldati russi al fronte in Ucraina’; Putin: «Oltre 700'000 soldati russi al fronte in Ucraina».
Putin: 'Oltre 700.000 soldati russi al fronte' in Ucraina - 000" i militari russi dispiegati "sulla linea del fronte" nell'Ucraina invasa dalle truppe del Cremlino. Secondo ansa.it
Putin: «Oltre 700mila soldati russi al fronte in Ucraina». Camporini: «Ottimistico che lo Zar non ci attaccherà mai», Anche Zelensky tra i (suoi) militari - 000» i militari russi dispiegati «sulla linea del fronte» nell'Ucraina invasa dalle truppe ... Segnala ilmessaggero.it