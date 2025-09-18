Vivi l’Italia | itinerario alla scoperta di Salerno
Salerno si distende elegante tra le onde del Tirreno e le colline campane, rivelando stratificazioni storiche millenarie che si intrecciano armoniosamente con una modernità architettonica sorprendente. Questa città dalla vocazione marittima e commerciale ha saputo reinventarsi negli ultimi decenni, trasformando il proprio lungomare in uno dei più belli d’Italia e valorizzando un patrimonio culturale che affonda le radici nell’epoca romana e medievale. Il porto turistico moderno convive con antichi palazzi nobiliari, mentre il centro storico medievale si apre verso vedute mozzafiato sul golfo. Tre giorni consentono di immergersi completamente nell’atmosfera salernitana, seguendo percorsi che conducono dalla spiritualità delle sue chiese millenarie fino agli scorci panoramici che abbracciano l’intera costiera. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
In questa notizia si parla di: vivi - italia
L’inferno degli animali trasportati vivi a 45 gradi. E l’Italia fa ostruzionismo sulla revisione delle norme Ue
Vivi l’Italia: itinerario alla scoperta di Savona
Vivi l’Italia: itinerario alla scoperta di Pesaro
DERBY D’ITALIA: CI SIAMO! Juventus Inter ? Oggi, ore 18:00 90 minuti per 3 punti pesantissimi Vivi con noi le emozioni del grande calcio e scopri chi porterà a casa questa vittoria! #LaForzaDelleConnessioni - facebook.com Vai su Facebook
Sei militari italiani caduti vittime di terrorismo, violenza e odio. Sedici anni dopo, il loro sacrificio vive nella memoria di tutti noi. Per non dimenticare. Mai. - X Vai su X
Vivi l’Italia | itinerario alla scoperta di Ragusa; Vivi l’Italia | itinerario alla scoperta di La Spezia.
Itinerario alla scoperta del quartiere romano di Testaccio - Visitare Roma senza passare per Testaccio è come sfogliare un libro saltando il suo capitolo più sentito e autentico. Riporta siviaggia.it