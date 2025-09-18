Salerno si distende elegante tra le onde del Tirreno e le colline campane, rivelando stratificazioni storiche millenarie che si intrecciano armoniosamente con una modernità architettonica sorprendente. Questa città dalla vocazione marittima e commerciale ha saputo reinventarsi negli ultimi decenni, trasformando il proprio lungomare in uno dei più belli d’Italia e valorizzando un patrimonio culturale che affonda le radici nell’epoca romana e medievale. Il porto turistico moderno convive con antichi palazzi nobiliari, mentre il centro storico medievale si apre verso vedute mozzafiato sul golfo. Tre giorni consentono di immergersi completamente nell’atmosfera salernitana, seguendo percorsi che conducono dalla spiritualità delle sue chiese millenarie fino agli scorci panoramici che abbracciano l’intera costiera. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Vivi l’Italia: itinerario alla scoperta di Salerno