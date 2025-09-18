Rozzano (Milano), 18 settembre 2025 – “L’applicazione delle attenuanti generiche non può dipendere dal luogo di residenza dell’imputato, (in questo caso di Daniele Rezza condannato a 27 anni per avere ucciso Manuel Mastrapasqua per rubargli un paio di cuffiette da 14 euro) perché tale soluzione darebbe luogo a un odioso pregiudizio, in base al quale tutti gli abitanti del Comune di Rozzano (ma non solo) sarebbero maggiormente inclini alla delinquenza e, di conseguenza, dovrebbero godere di un trattamento sanzionatorio favorevole, quasi a compensare una presunta incapacità dello Stato a colmare lacune educative e devianze sociali in una determinata area geografica”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

"Vivere a Rozzano non è un'attenuante per un omicidio". I 20 anni senza aggravanti per "ragioni geografiche" chiesti dalla pm per Daniele Rezza e la sconfessione dei giudici d'Assise