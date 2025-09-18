Vittoria e primato la voce dei tifosi | La Salernitana ci ha ridato il sorriso

Sarà un San Matteo di fede e pallone, di processione e anche - lo è sempre stato - da tradizione di preghiere calcistiche. Salerno è la Salernitana: vincolo indissolubile. Il 21 settembre, giorno della festa del Santo Patrono, i granata sono pronti a regalare un'altra gioia ai propri supporter. 🔗 Leggi su Today.it

Marc Marquez, show da primato. Vittoria n. 68 in top class: come Ago. Bezzecchi da applausi, Bagnaia c’è

Giulio Ciccone, la vittoria a San Sebastian è l’apice della carriera. Ora la Vuelta per un primato storico…

UN ALIENO IN COPPA DEL MONDO Prima il terzo posto nel mixed team, poi vittoria con nuovo primato nella carabina 10 metri… Quanto è scatenato Danilo Dennis Sollazzo in Cina? ? “Penso che questo sia il momento più bello della mia carriera da - facebook.com Vai su Facebook

Vittoria e primato, la voce dei tifosi: La Salernitana ci ha ridato il sorriso; La Salernitana vince ed emoziona, la voce dei tifosi: Stiamo tornando; Cerveteri batte il Santa Marinella: vittoria di carattere e tribuna gremita di giovani tifosi - Quotidiano.

La Salernitana vince ed emoziona, la voce dei tifosi: "Stiamo tornando" - Dopo il successo in rimonta nel derby contro il Sorrento, i 12mila dell'Arechi sono andati via felici e speranzosi. Si legge su today.it

Roma: Ranieri, questa vittoria è dedicata ai tifosi - "Questa vittoria la dedichiamo ai nostri tifosi, ci tenevamo tantissimo a farli sentire orgogliosi. Lo riporta ansa.it