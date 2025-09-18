Vite spezzate nell' Agro nocerino doppia inchiesta per omicidio stradale
Doppia indagine per omicidio stradale in procura, a Nocera Inferiore, per quanto accaduto giorni fa a Scafati e Sarno. Due vite spezzate dalla strada, a seguito di due incidenti, sui quali ora l'autorità giudiziaria svolgerà le sue indagini.Le due inchiesteL'altra sera, a Scafati, una 72enne è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: vite - spezzate
Le grida, gli spari e poi le fiamme. Civitella e quelle 244 vite spezzate, la mappa della strage
Schianto in auto: muore Diogo Jota. Vite da campioni spezzate dal destino
Un aereo russo di 50 anni, 49 vite spezzate: la tragedia del volo Angara
Empoli ricorda le giovani vite spezzate dal genocidio in Palestina. Centinaia di persone si sono trovate alla Tenda della Pace in piazza della Vittoria, a Empoli, a partire dalle 18 di martedì 16 settembre, per ‘Non un nome di meno’. Il servizio su gonews.it - facebook.com Vai su Facebook
Oggi rendiamo omaggio alle vite spezzate l’#11settembre 2001 e agli eroi che seppero farsi avanti di fronte alla tragedia. Riflettiamo sulla resilienza e sui valori che ci definiscono come nazione. - X Vai su X
Vite spezzate nell'Agro nocerino, doppia inchiesta per omicidio stradale; Tino Magni (AVS): ''mai più morti invisibili, il lavoro è dignità''; Tragico incidente Statale 16 allo svincolo per Ripalta: morti due giovani ambulanti.
Ponte Morandi, Mattarella: "La sicurezza non ammette negligenze" - In occasione del settimo anniversario del crollo del Ponte Morandi, la politica si stringe intorno a quel drammatico evento per ricordare le vittime e fare luce sulle ombre di quella vicenda. Lo riporta ilgiornale.it
Naufragio a Lampedusa: Di Benedetto (Save the Children), “intollerabile questa conta senza fine di bambini e giovani vite spezzate” - “È intollerabile questa conta senza fine di bambini e giovani vite spezzate nel tentativo di raggiungere l’Europa. Come scrive agensir.it