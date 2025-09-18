Vita senza sesso | scienziati spiegano perché alcune persone non lo fanno

Analizzando i dati di oltre 400.000 persone, un team di ricerca internazionale ha fatto emergere diversi fattori correlati a una vita senza rapporti sessuali, tra cui ambientali, genetici, fisici e psicologici. In alcuni casi sono confermate le associazioni con stereotipi di scarso successo romantico, come quello del nerd. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: vita - sesso

Più Muscoli, Miglior Sesso: La Scienza Dietro la Connessione tra Fitness e Vita Sessuale.

La vita senza sesso rende infelici

Il fabbisogno d’acqua varia in base a età, sesso, stile di vita e condizioni di salute. Caldo intenso, attività fisica, disturbi gastrointestinali o l’uso di diuretici e lassativi possono aumentare la perdita di liquidi. In questi casi, Water Up è il supporto ideale: pratico e - facebook.com Vai su Facebook

Vita senza sesso: scienziati spiegano perché alcune persone non lo fanno; L'offensiva di Trump contro le persone Lgbt+ e la censura agli scienziati: niente riferimenti all'«ideologia di genere» nelle ricerche; Batteri specchio, cosa sono e perché 38 scienziati chiedono di fermare la ricerca: 'Rischi senza precedenti'.

Vita senza sesso: scienziati spiegano perché alcune persone non lo fanno - 000 persone, un team di ricerca internazionale ha fatto emergere diversi fattori correlati a una vita senza rapporti sessuali ... fanpage.it scrive