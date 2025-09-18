Visita all' Opera Don Pippo di Forlì | il ricordo del professor Dino Amadori medico degli ultimi
L’associazione Dino Amadori, insieme a Maria Grazia Miserocchi Dirani, amica di lungo corso del professor Dino Amadori e della moglie Maria Teresa Corti, accompagnati dal vicesindaco di Forlì, Vincenzo Bongiorno, ha effettuato una visita all’Opera Don Pippo di Forlì, luogo che da decenni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Visita all’Opera Don Pippo di Forlì: il ricordo del Prof. Dino Amadori, medico degli ultimi; Nuovi progetti di Pet Therapy nei reparti di Pediatria e Geriatria del Bufalini; Lotteria di Natale, tanti premi non ritirati: c'è anche un viaggio a Genova. Il Comune li dona alla Fondazione don Pippo.
Addio ad Alba Amati, anima dell’Opera don Pippo e vedova del pittore Fiorini - Forlì piange la scomparsa di Alba Amati Fiorini, impiegata presso la Fondazione Opera Don Pippo per oltre 40 anni. Si legge su ilrestodelcarlino.it
L’appello dell’Opera don Pippo: "Dobbiamo raccogliere 18mila euro" - L’Opera Don Pippo fa un appello ai forlivesi: si è reso necessario l’acquisto di una nuova auto attrezzata, quindi adibita con montacarichi, piattaforme e sistemi di sicurezza specifici. Si legge su ilrestodelcarlino.it