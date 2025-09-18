Violino stronca la sua Lega Salvini? Super nazionalista La giunta Fedriga? Nessuna visione

Una lunga parentesi in politica, prima di fare ritorno a scuola. La fede autonomista e friulanista traghettata nella Lega Nord. Il sogno di una Padania propedeutico all’imbocco per l’autostrada di un federalismo spinto fino all’eccesso della secessione. Poi le prime crepe, le purghe interne, la. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Violino stronca la “sua” Lega. “Salvini? Super nazionalista. La giunta Fedriga? Nessuna visione”.

