Mentre gli viene provata la pressione nell’ambulatorio del carcere dell’Arginone, un detenuto tocca il seno a un’infermiera e, non contento, ironizza sull’accaduto davanti a tutti. Scatta la denuncia per violenza sessuale e, dopo innumerevoli udienze con testimoni, viene condannato a due anni e sei mesi. I fatti risalgono al gennaio 2024: l’uomo, condannato all’ergastolo per aver ucciso con 36 coltellate il proprio vicino di casa, allungò le mani sull’infermiera, che gli stava provando la pressione, pizzicandole i seni. Dopo l’accaduto, il detenuto, che ha anche problemi di deambulazione, decise di spingersi oltre, ironizzando in modo volgare sull’accaduto davanti a tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale in carcere. Palpeggiò il seno all’infermiera, condannato a due anni e sei mesi