Violenza sessuale e privata nei confronti della ex compagna | 25enne ai domiciliari

Tempo di lettura: 2 minuti Nella serata di ieri, all'esito di articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Benevento e della Stazione di Apice hanno dato esecuzione ad una ordinanza – emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Benevento – di applicazione della custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 25enne di Grottaminarda (AV), domiciliato in Benevento, ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori nei confronti della compagna, plurime condotte di minaccia, violenza privata e violazione di domicilio nei confronti di un 35enne di Apice (BN) nonché di violenza sessuale e violenza privata nei confronti della ex compagna, commessi tra il mese di maggio ed il mese di agosto di quest'anno nei Comuni di Benevento e di Apice.

