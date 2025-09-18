Violenza sessuale e privata nei confronti della ex compagna | 25enne ai domiciliari
Tempo di lettura: 2 minuti Nella serata di ieri, all’esito di articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Benevento e della Stazione di Apice hanno dato esecuzione ad una ordinanza – emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Benevento – di applicazione della custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 25enne di Grottaminarda (AV), domiciliato in Benevento, ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori nei confronti della compagna, plurime condotte di minaccia, violenza privata e violazione di domicilio nei confronti di un 35enne di Apice (BN) nonché di violenza sessuale e violenza privata nei confronti della ex compagna, commessi tra il mese di maggio ed il mese di agosto di quest’anno nei Comuni di Benevento e di Apice. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: violenza - sessuale
“Trascinata sulle scale e abusata”. Accusato di violenza sessuale, quarantenne rinviato a giudizio
Magenta, la violenza sessuale denunciata: sotto la lente i filmati delle telecamere
Salerno, violenza sessuale aggravata nei confronti di due minorenni: arresti domiciliari e braccialetto elettronico per un 45enne
Una 20enne minacciata con un coltello è stata vittima di violenza sessuale e tentata rapina a San Donato Milanese - facebook.com Vai su Facebook
Como, violenza sessuale di gruppo su una ragazza: indagati cinque uomini tra i 42 e i 54 anni https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/16/news/como_violenza_sessuale_gruppo_ragazza_indagati_cinque_uomini-424851249/?ref=twhl… - X Vai su X
PATTI: LA POLIZIA DI STATO ESEGUE ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE (ARRESTI DOMICILIARI) NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO TRENTUNENNE PER IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE - Questura di Messina | Polizia di Stato; Macerata, sesso in cambio del mantenimento: operaio condannato a due anni, accusato anche di stalking e violenza privata; Rissa tra Depardieu e «King» Barillari: indagato per violenza privata anche il fotografo.
Violenza sessuale in Italia: un'analisi scomoda - Un episodio di violenza sessuale in Italia solleva interrogativi scomodi sulla sicurezza e l'immigrazione. Lo riporta notizie.it
Minacce, violenza sessuale e abusi: 25enne di Grottaminarda ai domiciliari - Custodia cautelare dopo indagini su minacce, aggressioni e violenza sessuale tra Benevento e Apice ... Come scrive msn.com