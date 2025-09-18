Violenza sessuale di gruppo su ragazza fragile a Mariano Comense | chi sono i 5 indagati

18 set 2025

Una vicenda inquietante scuote il Comasco. La Procura di Como ha iscritto nel registro degli indagati cinque uomini con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una giovane donna di 22 anni considerata dagli inquirenti particolarmente vulnerabile.Dall’incontro in un bar alle serate a. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: violenza - sessuale

