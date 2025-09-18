Violento scontro stradale | la moto finisce oltre il guardrail gravissima la motociclista

Udinetoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gravissimo incidente stradale intorno alle 13.4o di giovedì 18 settembre. Il fatto è avvenuto sul territorio comunale di Cervignano del Friuli lungo la strada regionale 14 in via Monfalcone, all'altezza della Trattoria Al Turista. A scontrarsi un'automobile e una motocicletta marca Yamaha, blu e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: violento - scontro

Violento scontro tra due auto, paura a Lecce: soccorsi i conducenti

Violento scontro tra due auto nella notte

Violento scontro tra auto e scooter nel Catanese: morto un 65enne

Violento scontro stradale: la moto finisce oltre il guardrail, gravissima la motociclista; San Paolo, scontro tra moto e monopattino: entrambi i conducenti in ospedale; Via Cella, violento scontro tra auto e moto. Muore un centauro.

violento scontro stradale motoIncidente a Pesaro, muore motociclista nello scontro con un’auto - Tragedia in zona Osteria Nuova, l’impatto è stato devastante: la moto è finita rovinosamente sull’asfalto. Lo riporta msn.com

violento scontro stradale motoMoto tampona auto sull’A14: grave un 26enne - L'incidente tra Ancona sud e Loreto Un violento scontro tra una moto e un'auto si è verificato intorno alle 9 s ... Da youtvrs.it

Cerca Video su questo argomento: Violento Scontro Stradale Moto