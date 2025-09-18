Vino Trentodoc stellare al campionato del mondo

Con 97 medaglie, 35 ori e 62 argenti, il Trentodoc si è confermato lo spumante italiano più premiato nel corso di Champagne & Sparkling wine world championships 2025.“Questo traguardo straordinario testimonia la posizione di Trentodoc tra le eccellenze in una competizione che coinvolge le più. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

