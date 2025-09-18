Vino Trentodoc stellare al campionato del mondo
Con 97 medaglie, 35 ori e 62 argenti, il Trentodoc si è confermato lo spumante italiano più premiato nel corso di Champagne & Sparkling wine world championships 2025.“Questo traguardo straordinario testimonia la posizione di Trentodoc tra le eccellenze in una competizione che coinvolge le più. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In occasione del Trentodoc Festival 2025, Acquaefarina ospiterà la giornalista Antonella Amodio per la presentazione della seconda edizione del suo libro “Calici & Spicchi. Atlante della pizza e del vino in cento abbinamenti”, dedicato al connubio tra arte bian - facebook.com Vai su Facebook
"Il Trentodoc non ha saputo sfruttare il vantaggio territoriale". Intervista al vignaiolo Carlo Moser - Se lo ricordano in tanti quell’incredibile Record dell’Ora conseguito da Francesco Moser lungo le piste del velodromo olimpico di Città del Messico nel 1984. Da gamberorosso.it