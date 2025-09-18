Vino ‘Oltrepò | Terra di Pinot Nero’ celebra i 160 anni del blanc de noirs italiano
(Adnkronos) – Al via la quinta edizione di 'Oltrepò: Terra di Pinot Nero', l’appuntamento ideato dal Consorzio Classese Oltrepò Pavese per celebrare il Metodo Classico e il Pinot Nero, simboli di una terra che si conferma protagonista nel panorama enologico italiano. L’evento si terrà il 21 e 22 settembre a Golferenzo, uno dei 'Borghi più . Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: vino - oltrep
Oltrepò, Terra di Pinot Nero – Un brindisi a chi ama il vino e il territorio! Quando: 21 e 22 settembre 2025 Dove: Golferenzo (PV) L’Oltrepò Pavese celebra il suo vitigno più rappresentativo con Oltrepò – Terra di Pinot Nero. Un evento che unisce produtto - facebook.com Vai su Facebook
Vino, 'Oltrepò: Terra di Pinot Nero' celebra i 160 anni del blanc de noirs italiano - Al via la quinta edizione di 'Oltrepò: Terra di Pinot Nero', l’appuntamento ideato dal Consorzio Classese Oltrepò Pavese per celebrare il Metodo Classico e il Pinot Nero, simboli di una terra che si c ... adnkronos.com scrive
Beduschi: con ‘Oltrepò: Terra di Pinot Nero’ territorio celebra radici - (askanews) – Presentata oggi a Palazzo Pirelli a Milano, la quinta edizione di “Oltrepò: Terra di Pinot Nero”, l’appuntamento ideato dal Consorzio Classese Oltrepò Pavese per celebrare ... Lo riporta askanews.it