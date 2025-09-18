Vino adulterato tutti assolti | scagionati ex presidente enologici e viticoltori
Pavia, 18 settembre 2025 – Tutti assolti gli imputati al processo per la presunta sofisticazione di vino con diglicerina ciclica alla cantina Terre d’Oltrepo. La giudice Valentina Nevoso ieri in tribunale a Pavia ha respinto le richieste di condanna (con la pena massima di un anno) presentate dalla Procura ed ha emesso la sentenza di assoluzione per l’ex presidente della cantina Andrea Giorgi (il quale non ricopre più questa carica dal gennaio 2022 in quanto i vertici sono cambiati), per gli enologi Alessio Gaiaschi e Andrea Rossi e per i viticoltori Giovanni Maggi, Luca Bellani e Giovanni Covini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
