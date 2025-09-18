Vini della Tuscia cambia la percentuale di alcol etilico puro
La Regione Lazio ha approvato la Determinazione numero G11741 che ha a che fare con le produzioni vitivinicole del territorio. Si è deciso di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della Tuscia destinati a diventare vini da tavola, con o senza IGP e DOP, nonché delle. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
