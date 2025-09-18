Vincenzo Jep De Luca continua a rovinare la festa a Elly | Mi candiderò consigliere? Non togliamo la sorpresa agli elettori

Più il Nanni Moretti di “mi si nota di più se vado o se non vado” o più Jep Gambardella, che non voleva “partecipare alle feste, ma avere il potere di farle fallire”? Ciò che è certo è che Vincenzo De Luca non smette di cannoneggiare Pd e campo largo. Nonostante o, forse, a maggior ragione ora che c’è una data per le elezioni regionali in Campania, nell’ambito di un election day il 23 e 24 novembre che riguarda anche Veneto e Puglia. Finito il tormentone Emiliano, per Elly ora si apre quello De Luca. A Realpolitik su Rete Quattro, dove è stato ospite ieri sera, è stato chiesto al governatore uscente se intenda candidarsi come consigliere regionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

