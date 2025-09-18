villa viagrande architettura siciliana e design contemporaneo

Siamo nel cuore della Sicilia, immersa nella pittoresca cornice di Viagrande, uno dei borghi etnei più suggestivi e a pochi passi dalla vibrante Catania, si svela un gioiello di architettura e design: Villa Viagrande. Conosciuta anche come Villa Kiwi, questa dimora è il perfetto connubio tra stile siciliano e innovazione, un luogo dove la storia di un’antica masseria contadina – o villa padronale – si fonde armoniosamente con l’audacia del design contemporaneo. Posizionata strategicamente alle pendici dell’ Etna, al confine dei Monti Rossi, Villa Viagrande offre un panorama mozzafiato sul vulcano, capace di incantare a ogni alba e tramonto. 🔗 Leggi su Dilei.it

