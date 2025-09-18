Vigor per Caprari manca solo l’ufficialità

Non è ancora ufficiale, ma Nicholas Caprari è ad un passo dalla Vigor. Il giovane attaccante anconetano classe 2006 si sta allenando al "Bianchelli" con il gruppo diretto da mister Beppe Magi e nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta. Si tratta di un giocatore solido, che predilige giocare da seconda punta, ma è perfettamente in grado di spaziare in tutte le zone dell’attacco. Solido e pronto per la categoria. Lo scorso anno infatti ha disputato un’ottima stagione con il Castelfidardo, tanto da aver attirato su di sè l’interesse della Samb nel corso del mercato invernale. Qualche mese dopo il Bra lo porta in Piemonte e in Serie C, oggi o domani però potrebbe essere la Vigor la squadra giusta per offrire al ragazzo una nuova chance in quarta serie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

