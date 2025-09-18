Vigili del fuoco mensa chiusa per topo | i sindacati insorgono ma servizio garantito
IL CASO. A seguito della visita a Bergamo del capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino, che ha fatto tappa in Fiera mercoledì 17 settembre, le sigle sindacali Fns Cisl, Uilpa e Conapo hanno posto l’attenzione su alcune problematiche di igiene e sicurezza nella sede di via Codussi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Vigili del fuoco, mensa chiusa per topo: i sindacati insorgono, ma «servizio garantito» - A seguito della visita a Bergamo del capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino, che ha fatto tappa in Fiera mercoledì 17 settembre, le sigle sindacali Fns Cisl, Uilpa e ... Da ecodibergamo.it
Banchettano i topi, chiusa la mensa dei vigili del fuoco di Bergamo - La replica del comandante: effettuati gli interventi di igienizzazione e pulizia ... Riporta msn.com