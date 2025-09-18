Vietri sul Mare rubati calici sacri nella chiesa di San Giovanni | la denuncia

Furto nella chiesa di San Giovanni Battista a Vietri sul Mare. Il colpo è stato messo a segno il 15 settembre e ha riguardato soprattutto due calici liturgici di valore, utilizzati durante le celebrazioni festive, oltre a piccole somme sottratte dalle cassette delle candele votive. La parrocchia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it