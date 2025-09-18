Vietri sul Mare rubati calici sacri nella chiesa di San Giovanni | la denuncia
Furto nella chiesa di San Giovanni Battista a Vietri sul Mare. Il colpo è stato messo a segno il 15 settembre e ha riguardato soprattutto due calici liturgici di valore, utilizzati durante le celebrazioni festive, oltre a piccole somme sottratte dalle cassette delle candele votive. La parrocchia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: vietri - mare
Vietri sul Mare, uomo arrestato per detenzione illegale di arma clandestina
Vietri sul Mare si colora ancora di “Blu”: torna la rassegna dedicata all’autismo
A Vietri sul Mare il primo Forum Mediterraneo del Turismo Sostenibile
Nella splendida cornice del @hotelbristolvietri di Vietri sul Mare ho avuto l’onore di partecipare alla presentazione del libro “Il vento del sud” dell’ex ministro Carmelo Conte, organizzata da @vittorio_mendozzi. Oltre all’autore ho avuto il piacere di discuterne c - facebook.com Vai su Facebook
Vietri sul Mare, rubati calici sacri e offerte votive dalla Chiesa di San Giovanni Battista; Vietri sul Mare, rubati calici sacri nella chiesa di San Giovanni: la denuncia; Vietri sul Mare, rubati calici sacri e offerte votive dalla Chiesa di San Giovanni Battista.