Shock in Germania per un cartello affisso sulla vetrina di un piccolo negozio di Flensburg, nel nord del Paese, con cui si vieta l’ingresso agli ebrei. Il cartello riporta anche scritta: «Niente di personale, nemmeno antisemitismo, semplicemente non vi sopporto». Il messaggio è stato rimosso dopo l’intervento della polizia ma l’immagine era già finita online: il gestore del negozio si è. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Vietato l'accesso agli ebrei", cartello shock in un negozio di Flensburg: inchiesta in Germania per istigazione all'odio