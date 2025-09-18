VIDEO | Tua festeggia i 10 anni con la filovia | 6mila passeggeri al giorno nella prima settimana ora l’intermodalità

Festeggia 10 anni Tua, Società unica di trasporto abruzzese nata dalla fusione con Gtm, Arpa e Sangritana e lo fa a pochi giorni dall’avvio dell’esercizio del filobus sulla Strada parco e il traguardo di circa 6mila passeggeri raggiunti in una settimana e che sarà raccontata come best practice. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

