VIDEO – Esposito CAM le più belle giocate contro l’Ajax

Ilnerazzurro.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delle note positive di questa vittoria dell’Inter contro l’Ajax è stato l’esordio di Pio Esposito. A 20 anni l’attaccante napoletano è il più giovane debuttante in Europa con la maglia dell’Inter dopo Balotelli. Come un veterano Esposito ha giocato con grandissima personalità mettendo in mostra caratteristiche che in rosa non ci sono. Non c’è un attaccante che gioca spalle alla porta come lui, con quella fisicità condita da tecnica sopraffina. Esposito ha chiesto palla, l’ha coperta per poi scaricarla con precisione ai suoi compagni. La retroguardia olandese non l’ha praticamente mai anticipato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

