VIDEO | Bimbo di 6 anni cade dalla finestra della scuola | è grave chiuso casello autostradale

Grave incidente a Voltri, dove un bambino di circa sei anni è caduto per più di tre metri da una finestra della scuola in circostanze da chiarire.È successo in vico Nicolò da Corte, dove si trova la primaria De Amicis, poco prima di mezzogiorno: sul posto la Croce Verde Praese, la Croce Rossa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Gallipoli, bimbo di 7 anni cade in piscina e muore: choc all'acqua park

Gallipoli, il bimbo di 7 anni caduto in piscina si è aggravato ma è ancora in vita

Azzannato da un pitbull, grave bimbo di 4 anni

Salerno, bimbo di 9 anni azzannato da un pitbull: gravi ferite #pitbull #salerno - X Vai su X

Strade ad Adria: bimbo di 7 anni investito da un uomo senza patente, morto dopo un intervento delicato #Mattino5 - facebook.com Vai su Facebook

Bimbo di 6 anni si sporge troppo e cade dalla finestra di casa: volo di 4 metri, è grave - Paura a Tuenetto, bimbo di 6 anni cade dalla finestra di casa: soccorso da 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri, elitrasportato in ospedale. Si legge su nordest24.it

Bimbo di 6 anni prende il bus da solo: investito da un'auto finisce in ospedale - É uscito di casa salendo su un autobus e, dopo una ventina di chilometri, è stato investito da un’auto finendo in ospedale. Lo riporta notizie.it