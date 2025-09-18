VIDEO Bianca Balti | Sparita da Instagram perché depressa
La nota modella, che da tempo lotta con un tumore e a Sanremo aveva portato il suo messaggio di positività, ha raccontato delle sue vacanze in Italia e delle sue difficoltà. 🔗 Leggi su Golssip.it
Bianca Balti e l'amore con Alessandro Cutrera: "Un anno di noi". La coppia innamoratissima al mare
Bianca Balti, primo anniversario con Alessandro (accanto a lei durante il tumore): "Un anno di noi"
Bianca Balti e la dedica per il fidanzato Alessandro Cutrera nel giorno del loro anniversario: “Un anno di noi”
Bianca Balti: «Sono sparita dai social perché ero depressa»; Bianca Balti: «Ho sempre odiato il ciclo, ora darei qualsiasi cosa per riaverlo. Togliersi le ovaie non è una decisione facile, siate gentili con le donne. Il tumore mi ha cambiata
Bianca Balti: «Sono sparita da Instagram perché ero depressa. Il tumore ha cambiato la mia vita, da malata non potevo fingere che andasse tutto bene» - Nella sua newsletter, la top model lodigiana ha spiegato i motivi della pausa social che si è presa dallo scorso giugno: «Il mio cervello si è spento, il mio corpo l'ha seguito. Come scrive vanityfair.it
Bianca Balti: “Sono sparita dai social perché ero depressa. Il tumore ha cambiato la mia vita, non potevo fingere che andasse tutto bene” - Nel sua newsletter, la top model lodigiana ha spiegato i motivi della pausa che si è presa dallo scorso giugno e ha ringraziato tutte le persone che le hanno scritto e hanno pregato per lei ... Riporta ilgiorno.it