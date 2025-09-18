VIDEO Bianca Balti | Sparita da Instagram perché depressa

La nota modella, che da tempo lotta con un tumore e a Sanremo aveva portato il suo messaggio di positività, ha raccontato delle sue vacanze in Italia e delle sue difficoltà. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Bianca Balti: “Sparita da Instagram perché depressa”

In questa notizia si parla di: bianca - balti

Bianca Balti e l’amore con Alessandro Cutrera: “Un anno di noi”. La coppia innamoratissima al mare

Bianca Balti, primo anniversario con Alessandro (accanto a lei durante il tumore): "Un anno di noi"

Bianca Balti e la dedica per il fidanzato Alessandro Cutrera nel giorno del loro anniversario: “Un anno di noi”

Bianca Balti: "Ero sparita da Instagram perché ero depressa" - X Vai su X

Bianca Balti, il tumore e la depressione: «In Sardegna non sapevo come alzarmi dal letto, il mio cervello era spento» - facebook.com Vai su Facebook

Bianca Balti: «Sono sparita dai social perché ero depressa»; Bianca Balti: «Ho sempre odiato il ciclo, ora darei qualsiasi cosa per riaverlo. Togliersi le ovaie non è una decisione facile, siate gentili con le donne. Il tumore mi ha cambiata; Jennifer Aniston e Courteney Cox, il video ironico su Instagram.

Bianca Balti: «Sono sparita da Instagram perché ero depressa. Il tumore ha cambiato la mia vita, da malata non potevo fingere che andasse tutto bene» - Nella sua newsletter, la top model lodigiana ha spiegato i motivi della pausa social che si è presa dallo scorso giugno: «Il mio cervello si è spento, il mio corpo l'ha seguito. Come scrive vanityfair.it

Bianca Balti: “Sono sparita dai social perché ero depressa. Il tumore ha cambiato la mia vita, non potevo fingere che andasse tutto bene” - Nel sua newsletter, la top model lodigiana ha spiegato i motivi della pausa che si è presa dallo scorso giugno e ha ringraziato tutte le persone che le hanno scritto e hanno pregato per lei ... Riporta ilgiorno.it