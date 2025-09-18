Vico Viviani in scena a Dentecane
Sarà la suggestiva cornice della Chiesa di San Paolo Apostolo a Dentecane ad accogliere, il 27 settembre alle ore 21:00, una delle tappe più attese del 33° Festival Sete Sóis Sete Luas, rassegna internazionale che unisce musica, cultura e identità mediterranee.L'evento, inserito nel cartellone di.
Il viaggio continua… L' Irpinia Terra di Mezzo incontra il Sannio e accoglie una tappa speciale del 33° Festival Sete Sóis Sete Luas 27 settembre – Pietradefusi (AV) Chiesa San Paolo Apostolo di Dentecane – ore 21:00 "Vico Viviani" di e con Fioren
