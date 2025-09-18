Viale Trieste c' è la data della riapertura | Prima va riasfaltato
Torna a riunirsi il consiglio comunale dopo la pausa estiva. Seduta di interrogazioni e occasione per l'opposizione di interpellare l'amministrazione su alcuni temi caldi per Viterbo. Tra le richieste di informazioni spicca quella dei consiglieri d’opposizione Giulio Marini (Forza Italia -. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: viale - trieste
Quei parcometri solo per monete. Il caso di viale Trento e Trieste
Incidente alla Quercia: scontro tra due furgoni su viale Trieste, un ferito
Aguamiel - Cocina Mexicana. Bad Bunny · NUEVAYoL. sabato, amici, AGUAMIEL Prenota tramite l’app link in bio #aguamiel #chupitos #fiesta #amigos #estate #pesaro #cattolica Viale Trieste, 119, Pesaro (PU) +39 329 395 1680 Via Risorgimento, 22, - facebook.com Vai su Facebook
Viterbo, viale Trieste resta chiuso - La Procura avrebbe disposto il dissequestro a patto che fossero state ripristinate le condizioni di sicurezza. Come scrive civonline.it
Viale Trieste, il ritocco. Piante, altre panchine e un cielo di luci per illuminare l’estate - Resta la regolamentazione del traffico che partirà dal prossimo 31 per arrivare a fine agosto . Riporta ilrestodelcarlino.it