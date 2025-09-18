Viale Trieste c' è la data della riapertura | Prima va riasfaltato

Viterbotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a riunirsi il consiglio comunale dopo la pausa estiva. Seduta di interrogazioni e occasione per l'opposizione di interpellare l'amministrazione su alcuni temi caldi per Viterbo. Tra le richieste di informazioni spicca quella dei consiglieri d’opposizione Giulio Marini (Forza Italia -. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: viale - trieste

Quei parcometri solo per monete. Il caso di viale Trento e Trieste

Incidente alla Quercia: scontro tra due furgoni su viale Trieste, un ferito

viale trieste c 232Viterbo, viale Trieste resta chiuso - La Procura avrebbe disposto il dissequestro a patto che fossero state ripristinate le condizioni di sicurezza. Come scrive civonline.it

Viale Trieste, il ritocco. Piante, altre panchine e un cielo di luci per illuminare l’estate - Resta la regolamentazione del traffico che partirà dal prossimo 31 per arrivare a fine agosto . Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Viale Trieste C 232