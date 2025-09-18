Viale Strasburgo calci e pugni per una mancata precedenza | cinquantenne in ospedale col naso rotto

È stata una costatazione tutt'altro che amichevole e alla fine, per una mancata precedenza e qualche parola di troppo, un cinquantenne è finito in ospedale con il naso rotto. Un episodio di violenza si è verificato due giorni fa, all'incrocio con viale Francia, dove i vigili urbani sono arrivati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Viale Strasburgo, dispositivi luminosi integrati alla segnaletica per proteggere i pedoni che attraversano

