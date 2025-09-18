Viaggio senza fermo | a Procida la personale fotografica di Francesca Paola Cilento
Sarà inaugurata il 20 settembre presso il Palazzo della Cultura a Procida (via Borgo 1 - Terra murata), alle ore 11:00, Viaggio senza fermo, mostra fotografica di Francesca Paola Cilento."La mostra è provvisoria. Come il suo viaggio. Scruta le separazioni, le ascolta, le trasforma in immagini. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: viaggio - fermo
Esodo estivo, un sabato da bollino nero: 12 milioni di mezzi in viaggio. Ecco l'orario del fermo Tir, mappa strade a rischio
Riviviamo con un video i momenti che abbiamo vissuto nella giornata di ieri: un viaggio tra tradizioni e gusto, con eventi, incontri e assaggi che raccontano il vero spirito delle Marche e dell’Italia. Vi aspettiamo oggi al Fermo Forum fino alle 21.00 per cont - facebook.com Vai su Facebook
Viaggio senza fermo: a Procida, la personale fotografica di Francesca Paola Cilento; VIAGGIO SENZA FERMO titolo provvisorio – personale fotografica di Francesca Paola Cilento (Procida, 20 settembre 2025); Viaggio Senza Fermo la mostra foto grafica di Francesca Paola Cilento.
Viaggio senza fermo: la mostra di Francesca Paola Cilento a Procida - Dal 20 settembre al 2 ottobre al Palazzo della Cultura di Procida la personale fotografica di Francesca Paola Cilento. Secondo napolike.it
Al 'Maretica' di Procida premiata l'Ong Mediterranea Saving Humans - "Ci siamo lasciati alle spalle la rabbia delle ultime settimane, multati per 10 mila euro e con un fermo di 60 giorni alla nostra nave per aver scelto, semplicemente, di indirizzare la nostra ... Da ansa.it