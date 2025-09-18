Parigi. Per usare un termine di paragone, il Paris Saint-Germain potrebbe essere come un grande pacco regalo, perfettamente infiocchettato, con il nastro d’oro, una stoffa pregiata a chiuderlo, di quelli che vengono esposti in vetrina nei negozi più ‘in’ nei periodi natalizi. Ecco, immaginate che dentro questo pacco ci siano due scatole, con lo stesso packaging al limite della perfezione. La prima è quella del contenuto calcistico, quello che rispecchia le effettive aspettative esterne: bellissimo, divertente, intrattenente, che ammalia il mondo intero. L’altra, invece, è vuota. È uno stadio in decadenza, esternamente una grossa colata di cemento tipiche di quegli edifici che poi vengono ricordati come ‘ecomostri’. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Viaggio nel mondo del Psg: lo show in campo, l’estetica come obiettivo e quella tradizione che manca