Viaggio nel mondo del Psg | lo show in campo l’estetica come obiettivo e quella tradizione che manca

Bergamonews.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parigi. Per usare un termine di paragone, il Paris Saint-Germain potrebbe essere come un grande pacco regalo, perfettamente infiocchettato, con il nastro d’oro, una stoffa pregiata a chiuderlo, di quelli che vengono esposti in vetrina nei negozi più ‘in’ nei periodi natalizi. Ecco, immaginate che dentro questo pacco ci siano due scatole, con lo stesso packaging al limite della perfezione. La prima è quella del contenuto calcistico, quello che rispecchia le effettive aspettative esterne: bellissimo, divertente, intrattenente, che ammalia il mondo intero. L’altra, invece, è vuota. È uno stadio in decadenza, esternamente una grossa colata di cemento tipiche di quegli edifici che poi vengono ricordati come ‘ecomostri’. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

viaggio nel mondo del psg lo show in campo l8217estetica come obiettivo e quella tradizione che manca

© Bergamonews.it - Viaggio nel mondo del Psg: lo show in campo, l’estetica come obiettivo e quella tradizione che manca

In questa notizia si parla di: viaggio - mondo

Fashion Week: un viaggio nel mondo della moda al Bellevue Collection

Salar de Uyuni: viaggio nel deserto di sale più grande del mondo

Cina: prima imbarcazione dimostrativa al mondo alimentata solo ad ammoniaca completa viaggio inaugurale

È il giorno di Psg-Atalanta, più di mille bergamaschi a Parigi - Foto e video; Psg-Inter su Sky: la programmazione speciale; Chelsea a valanga sul Psg: 3-0 senza storia, Maresca vince il Mondiale per club.

Cerca Video su questo argomento: Viaggio Mondo Psg Show