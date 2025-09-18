Viaggio musicale nella lirica con la Our youth orchestra
Nell’ultimo giorno d’estate la Oyo, Our youth orchestra, propone un viaggio attraverso le pagine più celebri dell’opera, da Rossini a Puccini, con un concerto en plein air. Appuntamento domenica alle 17 ai Giardini pubblici con ingresso libero. I giovani musicisti saranno diretti dal maestro Gabriele Fiorio, mentre a dare voce ai grandi capolavori lirici saranno il mezzosoprano Anastasia Egorova e tenore Giovanni Petrini. In scaletta ‘Le nozze di Figaro’ e ‘Don Giovanni’ di Mozart, ‘Il Barbiere di Siviglia, ‘L’italiana in Algeri’, ‘La Cenerentola’, ‘Armida’ di Rossini, ‘La Traviata’, ‘Un ballo in maschera’, ‘Il Trovatore’ di Verdi, ‘Fedora’ di Giordano, ‘Adriana Lecouvreur’ di Cilea, la ‘Cavalleria rusticana’ di Mascagni, ‘Suor Angelica’ e ‘Manon Lescaut’ di Puccini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
