Viaggiare in aereo non è mai stato così comodo e così produttivo
Un volo transatlantico che dura poco più di otto ore può sembrare eterno o passare in un lampo, dipende da come lo si vive. La Compagnie, giovane compagnia francese che opera solo smart business class, ha deciso di scommettere su questa seconda opzione, offrendo un’esperienza che punta su comfort, semplicità e un tocco di esclusività. Niente economy, niente prima classe: tutti i passeggeri viaggiano con gli stessi privilegi, in una cabina di soli settantasei posti completamente reclinabili, su modernissimi Airbus A321neo. «Siamo speciali, è vero: per questo il nostro motto è la compagnia aerea cento per cento smart business class», racconta l’amministratore delegato Christian Vernet. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Diogo Jota, il suo fisioterapista vuole si sappia la verità: “Non stava facendo festa. Era in macchina perché non poteva viaggiare in aereo”
Diogo Jota non poteva viaggiare in aereo a causa della sua malattia polmonare: cos'è il pneumotorace
Imbarco più veloce per viaggiare in aereo: addio all’obbligo di mostrare la carta d’identità sui voli nazionali e Schengen
Com'è viaggiare su un aereo a corridoio singolo, l'Airbus A321Xlr, tra l'Europa e gli Usa? Abbiamo volato sulla rotta Madrid-Boston. In futuro capiterà sempre più spesso di salire su questi velivoli
India, tragico incidente: cade un aereo diretto a Londra; India, un aereo con 244 persone a bordo si schianta durante il decollo su un'area residenziale: Solo due i sopravvissuti; Aereo diretto a Londra con 232 passeggeri a bordo si schianta in India, «sono tutti morti».
"Viaggiare in aereo non è mai stato così sicuro. Gli aeroporti italiani tra i più virtuosi": il report della Flight Safety Foundation e della IATA - 000 anni prima di soccombere in un incidente mortale", assicura il report Airline safety: Still getting better?
Viaggiare a Natale e Capodanno non è mai stato così caro - Il costo dei biglietti aerei per viaggiare in Italia a dicembre ha raggiunto il livello più alto degli ultimi dieci anni. Lo riporta ilmessaggero.it