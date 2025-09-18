Viaggiare in aereo non è mai stato così comodo e così produttivo

Un volo transatlantico che dura poco più di otto ore può sembrare eterno o passare in un lampo, dipende da come lo si vive. La Compagnie, giovane compagnia francese che opera solo smart business class, ha deciso di scommettere su questa seconda opzione, offrendo un’esperienza che punta su comfort, semplicità e un tocco di esclusività. Niente economy, niente prima classe: tutti i passeggeri viaggiano con gli stessi privilegi, in una cabina di soli settantasei posti completamente reclinabili, su modernissimi Airbus A321neo. «Siamo speciali, è vero: per questo il nostro motto è la compagnia aerea cento per cento smart business class», racconta l’amministratore delegato Christian Vernet. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

