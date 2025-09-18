Viaggia con hashish e pistola scacciacani su un' auto non assicurata | denunciato

Firenzetoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viaggiava su un veicolo non assicurato e aveva con sé droga e una pistola scacciacani. Protagonista della vicenda che arriva da Prato è un uomo di 25 anni di origini nordafricane. Stando a quanto comunicato dal Comune in una nota di oggi, 18 settembre, l'episodio risale alle scorse ore ed è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: viaggia - hashish

Pusher viaggia con l'hashish in auto. In casa nasconde 3200 euro in banconote false

‘Corriere’ della droga, viaggia in A1 con 10 chili di hashish

Viaggia sulla Roma-Civitavecchia con 30 chili di hashish nascosti tra i giocattoli per bambini

Viaggia con hashish e pistola scacciacani su un'auto non assicurata: denunciato; Preso con 2 pistole e 9 etti di droga: il pusher 23enne finisce in carcere a Montacuto; Scappa dalla polizia e butta una pistola per strada: arrestato a Milano.

viaggia hashish pistola scacciacaniAlla guida di un’auto senza assicurazione. Ma con sé ha anche hashish e una pistola scacciacani - Doppio intervento per il Reparto Motociclisti della Polizia locale pratese. Come scrive piananotizie.it

viaggia hashish pistola scacciacaniAprilia, 21enne denunciato per detenzione di droga: trovati hashish, bilancini e pistola scacciacani - Nell’abitazione rinvenuti oltre 35 grammi di hashish, due bilancini di precisione e una pistola priva del tappo rosso. Riporta latinaoggi.eu

Cerca Video su questo argomento: Viaggia Hashish Pistola Scacciacani