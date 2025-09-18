Viaggia con hashish e pistola scacciacani su un' auto non assicurata | denunciato
Viaggiava su un veicolo non assicurato e aveva con sé droga e una pistola scacciacani. Protagonista della vicenda che arriva da Prato è un uomo di 25 anni di origini nordafricane. Stando a quanto comunicato dal Comune in una nota di oggi, 18 settembre, l'episodio risale alle scorse ore ed è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: viaggia - hashish
Pusher viaggia con l'hashish in auto. In casa nasconde 3200 euro in banconote false
‘Corriere’ della droga, viaggia in A1 con 10 chili di hashish
Viaggia sulla Roma-Civitavecchia con 30 chili di hashish nascosti tra i giocattoli per bambini
Viaggia sulla Roma-Civitavecchia con 30 chili di hashish nascosti tra i giocattoli per bambini https://ift.tt/Z1KoexW - X Vai su X
Cava de' Tirreni - Stamane su - Il Mattino: Gestivano una rete di spaccio di droga ... Il giro di droga di hashish e marijuana era gestito da ragazzi minorenni e i fatti oggetto dell'indagine vanno dalla metà del 2023 alla fine del 2024 con l'esame di 14 episodi di p - facebook.com Vai su Facebook
Viaggia con hashish e pistola scacciacani su un'auto non assicurata: denunciato; Preso con 2 pistole e 9 etti di droga: il pusher 23enne finisce in carcere a Montacuto; Scappa dalla polizia e butta una pistola per strada: arrestato a Milano.
Alla guida di un’auto senza assicurazione. Ma con sé ha anche hashish e una pistola scacciacani - Doppio intervento per il Reparto Motociclisti della Polizia locale pratese. Come scrive piananotizie.it
Aprilia, 21enne denunciato per detenzione di droga: trovati hashish, bilancini e pistola scacciacani - Nell’abitazione rinvenuti oltre 35 grammi di hashish, due bilancini di precisione e una pistola priva del tappo rosso. Riporta latinaoggi.eu