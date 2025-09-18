Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-09-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità salute Ben ritrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio avremo con il raccordo traffico si presenta fortemente rallentato in carreggiata interna trachea servizi Salaria proseguendo troppo forte Prenestina mentre in esterna troviamo delle cose tra Roma Fiumicino e via del mare e terra Ardeatine Tuscolana molto trafficato il tratto Urbano della A24 concludi tra Portonaccio e la tangenziale est direzione centro e mettete tuo posto Vi sono dei rallentamenti tra Togliatti e Tor Cervara spostiamoci sulla Cassia bis vado a casa un incidente troviamo traffico Incoronato da via della Giustiniana è Santa Cornelia in direzione di Formello Colombo 3 via di Mezzocammino vicino alla fine in direzione di Ostia Andiamo su via dell'aeroporto di Fiumicino dove assicuro incidente è stata disposta la chiusura circolazione regolare tra il ponte della Scafa e via Trincea delle Frasche in entrambi i sensi di marcia da Tommaso Renzi A3 infomobility è tutto grazie dell'ascolto in chiusura un messaggio di Civita stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della Protezione Civile il numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

