Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-09-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con il raccordo del traffico si presenta per allentare in carreggiata interna trachea si Salaria proseguendo sulla Bufalotta Prenestina Mentre se troviamo delle code da Roma Fiumicino e via del Mare trapuntina Tuscolana molto trafficato il tratto Urbano della A24 con la tangenziale sei d'accordo indirizzo di quest'ultimo traffico rallentato sulla Roma Fiumicino santhiatese il ponte Magliana direzione Eur spostiamo sulla Cassia bis dove a seguito incidente troviamo il traffico Incoronato da via della Giustiniana è Santa Cornelia 11 Formello cose sulla Colombo 3 di Mezzocammino vicino alla fine in direzione Ostia Andiamo su via dell'aeroporto di Fiumicino dove eseguono incidente è stata disposta la chiusura della circolazione veicolare tra il ponte della Scafa e via delle frasche in entrambi i sensi di marcia da Tommaso Renzi è Astral infomobilità è tutto grazie per scooter prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

