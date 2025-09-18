Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-09-2025 ore 18 | 10

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati l'ascolto un'altra infomobilità un servizio della regione Lazio avremo con il raccordo dove sono rimosso il presidente che causano disagi in carreggiata interna l'altezza Tuscolana permangono contattati a partire dalla Pontina proseguendo in esterna troviamo 51 amici per traffico intenso tra Roma Fiumicino e là del mare Andiamo in Interno 23 raffigura ragazzi da Salaria e tra Bufalotta e Prenestina molto trafficato il tratto Urbano della A24 Concorde la tangenziale est e il raccordo in direzioni quest'ultimo traffico rallentato sulla Roma Fiumicino tra l'ansia del Tevere e la Magliana direzione Eur Colombo tra via di Mezzocammino eviti Ma Davide in direzione Ostia traffico rallentato sulla Pontina tra via Laurentina Aprilia in direzione di Latina andiamo proprio su via Laurentina dove tratti così presente in all'altezza di Castagnola in direzione di Ardea situazione analoga sulla Nettunense tra Aprilia e del genio civile in direzioni Anzio spostiamoci su via dell'aeroporto di Fiumicino dove ha seguito un incidente troviamo il traffico la ponte della Scafa è via Trincea delle Frasche di entrambi i sensi di marcia da Tommaso Renzi e Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

