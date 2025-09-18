Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-09-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati d'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio avremo con il raccordo dovessi un incidente traffico fortemente rallentato in carreggiata esterna trapuntine Tuscolana mentre interna per traffico intenso vi sono delle cose tra classe B e Salaria tra Bufalotta Prenestina traffico rallentato su tratto Urbano della A24 tangenziale est in direzione del centro media sul posto troviamo delle code tra fiorentini e torcervara possiamo Sulla Cassia dove traffico rallento entrambi i sensi di marcia e travolgente La storta e proseguendo anche nei pressi della Giustiniana Tomba di Nerone codice sulla Colombo travi di Mezzocammino eviti malafede in direzione Ostia Andiamo su via dell' aeroporto di Fiumicino dove a seguito dell'incidente troviamo il traffico incolonnato tra il ponte della Scafa e via Trincea delle Frasche entrambi i sensi di marcia Infine per quanto riguarda i cantieri attivi sulla 91 Roma Fiumicino per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione fino al 27 settembre è attiva la chiusura al traffico della corsa passo nel tratto compreso tra via della Magliana e raccordo anulare In entrambe le direzioni prestare attenzione alla segnaletica sul posto da Tommaso Renzi e Astral infomobilità tutto grazie per scooter prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

