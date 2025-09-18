Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-09-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati in ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio avremo con il raccordo dove traffico rallenta in garage che si addice salari proseguendo tra Bufalotta Prenestina mentre esterna troviamo delle code a tratti tra Colombo e Tuscolana andiamo sulla A1 Firenze Roma dove è stato rimosso il precedente incidente che causa disagi altezza di Attigliano traffico regolare traffico rallentato invece soltanto Urbano A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro in senso opposto troviamo delle cose tra fiorentini e Tor Cervara spostiamoci Sulla Cassia dove troviamo dei rallentamenti i sensi di marcia sono già delle storte proseguendo anche dei prezzi li aggiusti niente di Tomba di Nerone code sulla Colombo Prati di Mezzo Cammino e vi di Malafede in direzione di Ostia insieme Per quanto riguarda i cantieri sulla 91 Roma Fiumicino per lavori di straordinaria degli impianti illuminazione fino al 27 settembre è attiva la chiusura al traffico della corsia di sorpasso nel tratto compreso tra via della Magliana e raccordo anulare In entrambe le direzioni prestare attenzione alla sul posto da Tommaso Renzi e Astral infomobilità tutto grazie per scooter prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

