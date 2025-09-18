Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-09-2025 ore 15 | 25
Astral infomobilità un saluto e ben trovati con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a primo con il raccordo dove per traffico intenso abbiamo delle cose in carreggiata interna tra Casey e Bise salario e proseguendo treno mentale Prenestina mentre esterna il traffico rallenta trapuntine Laurentina e tra Ardeatine Tuscolana andiamo sulla A1 Firenze Roma dove a seguito incidente troviamo tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma per rallentamenti sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro metrista il suo posto Vi sono delle code nei pressi dello svincolo per Tor Cervara possiamo Sulla Cassia dove entrambi sensi marcia teologia della Storta e proseguendo anche nei pressi della Giustiniana di Tomba di Nerone solo Colombo capiti Mezzocammino via di Malafede in direzione di Ostia Infine per quanto riguarda i cantieri sulla 91 Roma Fiumicino per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione fino al 27 settembre è attiva la chiusura traffico della corsia di sorpasso nel tratto compreso tra via della Magliana e raccordo anulare In entrambe imprestare Dunque attenzione alla segnaletica sul posto da Tommaso Renzi Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto in chiusura un messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza ti ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della Protezione Civile il numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
#Roma #viabilità Domani dalle 18 papa Leone XIV a San Giovanni: la viabilità. Prevista l'attivazione di un'area di massima sicurezza https://romamobilita.it/it/node/26451 - X Vai su X
Ancona – Modifiche alla viabilità In occasione del comizio in Piazza Roma, mercoledì 17 settembre 2025, la viabilità in Piazza Cavour subirà variazioni: ? dalle ore 16:00 alle ore 20:30 Ci scusiamo per i possibili disagi e invitiamo l’Utenza a considerare le - facebook.com Vai su Facebook
Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-09-2025 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-09-2025 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-09-2025 ore 08 | 40.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-09-2025 ore 10:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sulla 91 Roma vicino traffico intenso ... Riporta romadailynews.it
Rider, la Regione Lazio estende l'ordinanza anti-caldo: divieto di lavoro dalle ore 12:30 alle 16:00 - La Regione Lazio amplia le misure di tutela contro le ondate di calore, estendendo anche ai rider il divieto di lavoro nelle ore più calde della giornata, dalle 12:30 alle 16:00, nei giorni di rischio ... Come scrive ilmessaggero.it