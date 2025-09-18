Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-09-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a primo con il raccordo dove per traffico intenso abbiamo delle cose in carreggiata interna tra Casey e Bise salario e proseguendo treno mentale Prenestina mentre esterna il traffico rallenta trapuntine Laurentina e tra Ardeatine Tuscolana andiamo sulla A1 Firenze Roma dove a seguito incidente troviamo tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma per rallentamenti sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro metrista il suo posto Vi sono delle code nei pressi dello svincolo per Tor Cervara possiamo Sulla Cassia dove entrambi sensi marcia teologia della Storta e proseguendo anche nei pressi della Giustiniana di Tomba di Nerone solo Colombo capiti Mezzocammino via di Malafede in direzione di Ostia Infine per quanto riguarda i cantieri sulla 91 Roma Fiumicino per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione fino al 27 settembre è attiva la chiusura traffico della corsia di sorpasso nel tratto compreso tra via della Magliana e raccordo anulare In entrambe imprestare Dunque attenzione alla segnaletica sul posto da Tommaso Renzi Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto in chiusura un messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza ti ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della Protezione Civile il numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

