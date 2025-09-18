Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-09-2025 ore 12 | 25
Astral infomobilità di nuovo trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Focus sull' autostrada Firenze Roma incidente tra Fabro e Orvieto in direzione Roma la circolazione e ora regolare ci sposiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo risolto l'incidente è stato riaperto il bivio per la tangenziale est direzione centro raccordo anulare in esterna si rallenta ma per traffico tra le uscite Appia Tuscolana ci possiamo sulla Casilina si rallenta qui per la presenza di un cantiere Tra Tor Bella Monaca e finocchio nei due sensi di marcia anche sulla aria tra Monterotondo Scalo è fonte di papà nelle due direzioni ma per traffico intenso infine sulla Cassia traffico rallentato tra Tomba di Nerone e la Storta sempre nelle due da Gina Pandolfo nei Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
#Roma #viabilità #Atac Domenica in Centro c'è Biciroma, la viabilità. Partenza e arrivo in piazza del Popolo https://romamobilita.it/it/node/26437 - X Vai su X
Ancona – Modifiche alla viabilità In occasione del comizio in Piazza Roma, mercoledì 17 settembre 2025, la viabilità in Piazza Cavour subirà variazioni: ? dalle ore 16:00 alle ore 20:30 Ci scusiamo per i possibili disagi e invitiamo l’Utenza a considerare le - facebook.com Vai su Facebook
